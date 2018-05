Postimehe video: Eesti julge eksperimenteerimine tõi magusa võidu

Põhilibero Rait Rikbergi asemel kolmandas geimis sekkunud Silver Maar tegi oma koondise debüüdi küll juba Slovakkias, ent täna sai kodupubliku ees kirja märgatavalt rohkem minuteid.

«Õige debüüt oli siin! Koondise eest kodupubliku silme all mängida on suurepärane tunne,» sõnas Maar, kes sai peatreener Gheorghe Cretult juba enne matši info, et ta saadetakse täna väljakule.

«Gianni tahtis mänguaega jagada ja olin valmis sekkuma. Suurt ärevust ma ei tundud, sain Pärnu klubis eelmisel hooajal ka eurosarja kogemuse. Kõige rohkem vajab harjumist mängu kiirus – servi kiirus, tõstete kiirus,» lisas Maar.

Noorukest liberot kiitsid nii Rikberg kui peatreener Cretu. «Muidugi on asju, mis vajavad harjumist, aga tulla ja mängida koondises nii kindlalt – Silver on väga tubli,» kommenteeris Rikberg. «Ta tegi hea esituse, ja mulle meeldib väga tema suhtumine ja olek. Viimaste nädalatega on ta koondise rütmi paremini sisse suutnud elada,» lisas Cretu.

Mängu kohta sõnas juhendaja, et osa vahetusi oli planeeritud ja osa tegi ta olude sunnil. «Mul oli plaan anda mänguaega erinevatele meestele, aga osalt tegin ka sunnitud vahetusi. Aga (Andri Aganits) alustas hästi, ent siis pidin ta Timo (Timo Tammemaa) vastu välja vahetama. Vennoga jäime me mingil hetkel realiseerimisega hätta,» sõnas juhendaja Venno kohta, kes alustas nurgaründaja kohal, ent tema asemele vahetati mängu Kristo Kollo. Veidi hiljem sekkus Venno juba oma tavapärasel kohal ehk diagonaalründajana Renee Teppani asemele. «Esimeses ja teises geimis oleksime pidanud targemalt mängima,» lisas peatreener.