Ronaldo jahmatas fänne: paari päeva pärast selgub, mis minust edasi saab

Kuigi eilses 3:1 võiduga lõppenud finaalis Ronaldo väravat ei löönud, tõusis ta 15 tabamusega liiga parimaks väravakütiks. Portugallane kinnitas, et pole pettunud. «Kes on pettunud? Võib-olal peaksid nad Meistrite liiga ümber nimetama CR7 Meistrite liigaks. Kellel on enim tiitleid ja kes on löönud enim väravaid?» muigas ta.