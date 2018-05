Rootsi kohtumine on seejuures rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Crețu 100. mäng Eesti koondise eesotsas.

Peatreener Gheorghe Crețu sõnul ootab ta tugevat võitlust. «Oleme valmis järjekordseks raskeks mängus, usun, et Rootsi tuleb sellele kohtumisele väga motiveeritult ja meie peame olema paremini keskendunud, kui viimases matšis,» sõnas juhendaja ja lisas, et talle pigem meeldib sama vastasega järjest mängida.

Kapten Kert Toobal kommenteeris eelseisvat kohtumist järgmiselt: «Rootsi tegutses meie vastu Rakveres hästi, me üritame siis nende kodus ka hästi mängida. Rootsi kasutas päris palju erinevaid mehi ja nüüd on Alaril (statistik Alar Rikbergil) kindlasti palju tööd vaja teha ning koosolekul on rohkem mehi vaja läbi analüüsida.»