Saade «Vormel 1 maailmas»: Red Bulli ässad lõhkusid ringrajal vagunelamuid

Eelmisel aastal läksid moodi pehmemad rehvisegud kui varem, neid kasutati üheksal etapil 20-st. Tänavused rehvid on seega veel ühe astme võrra pehmemad ja lisatud on veel kaks uut segu- kokku on neid nüüd seitse. Igal juhul on tänu Pirellile nüüd valikus kõik vikerkaarevärvid.