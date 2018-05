«Võimlejate arv on aasta-aastalt kasvanud ning tänavu astub staadionil üles 300 osalejat rohkem kui mullu. Piltlikult öeldes näeme me pühapäeval Pirital võimlemas terve Otepää linna jagu inimesi, mis annab kinnitust, et harrastusvõimlemine on eestlaste seas jätkuvalt populaarne,» sõnas võimlemispeo projektijuht Lembe Laas.