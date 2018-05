Ronaldo ikkagi ei lahku Realist?

Eile oli tema sõnum fännidele: «Ma tunnen end siin väga mugavalt. Nende mängijatega on võimatu mitte võita. Näeme järgmisel aastal!»

Reali peatreeneri Zinedine Zidane’i hinnangul on just Madrid Ronaldo jaoks õige koht. «Ta peab jääma Madridi Reali. Seda pole võimalik sõnadesse panna, mida kõike ta on oma karjääri jooksul Reali heaks teinud!»