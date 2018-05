Käit Inglismaa kõrgliigas mängimise lootusest: kõik on võimalik

Fulham alistas Inglismaa kõrgliiga üleminekumängus 1:0 Aston Villa ning lunastas endale järgmiseks hooajaks koha Premier League’is. Kuigi Käit pole Fulhami esindusmeeskonnas kordagi platsil käinud ning poole hooaja pealt laenati ta välja Šotimaa kõrgliigameeskonda, alustab ta uut hooaega ikkagi Fulhamiga, kellega tal on lepingut järel veel aasta.

«Oli väga oluline mäng, Fulham õnneks võitis ja on tagasi Premier League’is. Ma tervet mängu ei näinud, aga sain selle osaliseks, mis toimus pärast mängu. Olen Fulhami Whatsappi grupivestluses ja nägin, kuidas nad kõrgliigasse tõusu tähistasid,» jagas Käit oma muljeid.

«Loodan, et hooaja ettevalmistus Fulhamis läheb hästi ja saan võidelda koha eest põhikoosseisus. Kõik on võimalik. Aga Fulham hakkab eeldatavasti nüüd ostma tippmängijaid, et kõrgliigas hästi hakkama saada,» tõdes poolkaitsja.