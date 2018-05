Nüüd oleks olukord tema sõnul teistsugune. «See mägi oleks äkki liiga väike ja teistpidi ohtlik. Praegu oleks päris vahva hüpata, mine tea, mis tulevik toob. Võib-olla panen siingi suusad alla. Nooruspõlve hirm oli võib-olla põhjendatud sellega ka, et see mägi tundub alt vaadates ka päris õudne ja seal poomil oli ka õudne istuda. Eks kõigil ole nõrkused. Samas oli äge, kui selle hüppe ära tegin, siis järgmisel päeval olin seda õnnelikum.»

Ilvese sõnul on hüpperada võrreldes tema omaaegsete treeningpäevadega omajagu muudetud. «Eelmine rada oli aeglane, kuiv, ei libisenud. Nüüd ta on ikkagi maailmaklassirada ning libiseb väga hästi. Siin on noortel suurepärane trenni teha.»

«Ma pole elus seda formaati teinud, sest ma olin liiga noor, kui ühisstart kavas oli. Iga ala vajab uuendust ja see on äärmiselt tähtis, et ka kahevõistlejad seda teevad. See on ala arengusse kindlasti suur panus.»