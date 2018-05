Toyota spordidirektor pole Räikköneni värbamisest midagi kuulnud

38-aastase Räikköneni leping Ferrari vormel 1 meeskonnaga lõpeb käesoleva hooajaga ning eksmaailmameistri edasised plaanid on lahtised. Lõppenud nädalavahetusel sõideti Monacos vormel 1 GP ning koha peal olid seda jälgimas nii Toyota pealik Tommi Mäkinen kui ka rallitiimi juhataja asetäitja Mia Miettinen.

Kui Soome ajaleht Ilta-Sanomat uuris Miettineni käest, kas Räikköneni liitumine Toyota rallimeeskonnaga on päevakorral, said nad Mäkineni asetäitja käest vastuse, mis sisuliselt kinnitas, et teema päevakorral: «Kimi võiks olla tõsiselt võetav variant Toyota piloodiks, aga esmalt peab ta otsustama, kas jätkab Ferrari vormelitiimis.»