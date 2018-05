Messi avaldas klubi, kelle eest ta pärast Barcelonat mängida sooviks

Küll aga ei tähenda see seda, et Barcelona peaks ilmtingimata jääma Messi ainsaks klubiks professionaalina. «Olen alati tahtnud ühel päeval Argentinas mängida. Ma ei tea, kas see ka juhtub, aga see mõte on mul kuklas. Aga see juhtuks Newell'sis, mitte kuskil mujal. Tahaksin seal vähemalt pool aastat mängida, aga selliseid asju ei tea kunagi ette,» ütles Messi.