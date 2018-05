Galerii: Henrik Ojamaa aastase pausi järel koondises tagasi

Aga nüüd on värskelt HNK Gorica ridades Horvaatia esiliiga võitjaks tulnud Ojamaa rahvusmeeskonnas tagasi. «Ei tea, kas peatreener on mind vaatamas käinud, sest me pole mõnda aega kohtunud. Aga võib-olla kõrvalt näeb hea välja – palju väravaid ja meeskond on edukas,» oletas Ojamaa kutse pälvimise põhjuseid.

Oktoobris Goricaga liitunud Ojamaa mängis Horvaatia esiliigas kokku 19-s mängus (15 põhikoosseisus) ning lõi kuus väravat. Meeskond lunastas esiliiga esikohaga uueks hooajaks pääsme kõrgliigasse, mis asub UEFA Euroopa kõrgliigade edetabelis 16. kohal. Eesti jalgpalluritest mängivad antud edetabelis paremat kohta omavates liigades vaid Ragnar Klavan (Inglismaa, 2.), Siim Luts (Tšehhi, 13.) ja Karol Mets (Holland, 14.).

«Väga hea meel on esiliiga võidu üle. See oli meeskonna selge eesmärk ja kuigi lõpp oli päris pingeline, suutsime selle saavutada. Meeskonnal läks hästi, isiklikult hästi ja näiteks talvel sai tiim paar täiendust minu ümber olevatele positsioonidele, mis aitasid mul näidata oma mängu, milleks tean end suuteline olevat. Sain enda sobivaimal positsioonil regulaarselt mängida. Tähtsates mängudes, kui meeskonnal oli raske moment, suutsin päris sageli värava või väravasööduga meile punkti või kolm tuua. Selle üle oli ka väga hea meel,» rääkis Ojamaa.

Henrik Ojamaa: «Horvaatias on kõik omavahel rohkem seotud. Suhtlus on tihe ja linna pealgi vesteldakse julgelt. Kui inimene on käinud mängu vaatamas, siis tunneb ta, et on sinuga suur sõber. Veidi teistmoodi, aga mulle meeldis!»

Ojamaa praegune leping Goricaga lõpeb 15. juunil, aga mõlemad osapooled on huvitatud koostöö jätkamisest ning Harri Ojamaa, Eesti koondislase vend ja agent, suhtleb Goricaga.

Gorica on Ojamaa karjääri 13. välisklubi (senised on Derby County (Inglismaa), Stafford Rangers (Inglismaa), Aacheni Alemannia (Saksamaa), Sittardi Fortuna (Holland), Rovaniemi Palloseura (Soome), Motherwell (Šotimaa), Varssavi Legia (Poola), Sarpsborg (Norra), Swindon Town (Inglismaa), Innsbrucki Wacker (Austria), Go Ahead Eagles (Holland) ja Dundee (Šotimaa)) ning üheksas riik, kus ta profijalgpalli mänginud.

«Balkani regioon on võrreldes mu senise karjääriga kindlasti midagi teistsugust, aga nähtu avaldas muljet. Nii mängijate tehniline meisterlikkus kui ka kollektiivsus. Gorica on olnud mitu aastat kõrgliiga-ambitsiooniga klubi ja nüüd lõpuks õnnestus. Klubi treeningtingimused on väga korralikud, mänguväljak üks paremaid, kus üldse olen mänginud,» rääkis Ojamaa.

Samuti on Horvaatias jalgpalli mängimine mõnevõrra erinev kogemus Põhja-ja Kesk-Euroopast ning Suurbritanniast. «Horvaatias on kõik omavahel rohkem seotud. Näiteks klubi presidendiga puutun palju rohkem kokku kui muudes riikides. Erinevalt mõnest muust riigist, kus pärast trenni minnakse kohe koju, on rohkem meeskonnasiseseid üritusi. Suhtlus on tihe ja linna pealgi vesteldakse julgelt. Kui inimene on käinud mängu vaatamas, siis tunneb ta, et on sinuga suur sõber. Veidi teistmoodi, aga mulle meeldis!»