Egiptuse advokaat nõuab Ramoselt ulmelist rahasummat Salahi vigastamise eest

Kuigi on väga ebatõenäoline, et Wahba poolt esitatud avaldus kohtus võidab, on advokaat lubanud kohtus võidu puhul saadud summa ära annetada. Peale mängu tehti avaldus, kus nõutakse UEFA sekkumist juhtumisse ja tahetakse, et Ramos saaks selle teo eest karistatud. Sellele avaldusele on alla kirjutanud ligi 400 000 inimest.