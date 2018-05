Andres Vaher: jalgpalli Balti turniiri väärtus aina kahaneb

Tean jalgpallifänne, kes on äärmiselt nördinud, et Eesti koondis pole Balti turniiri suutnud võita nüüdseks juba 80 aastat. Kaheksa justkui igavikulist kümnendit! Et ajaline prisma veidi realistlikum paistaks, siis on kahtlemata vajalik täpsustada: aastatel 1939-90 seda võistlust arusaadavatel põhjustel ei peetud. Ehk täpsemalt väljendudes: viimase sõjaeelse turniiri võitnud Eesti on esikohata kõigil 15 uue iseseisvusaja aegsel jõuproovil (korra ei osaletud).