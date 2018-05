Galerii: väljakule naasnud Serena Williams šokeeris Pariisi publikut pöörase kostüümiga

36-aastane Williams mängis viimati slämmiturniiril 2017. aastal, kui võitis Austraalia lahtised. Pisut pärast turniiri lõppu teatas ta, et ootab oma esimest last. Tütre Alexis Ohanian Jr sünnist on nüüd möödas üheksa kuud ning Williams alistas Pariisis 7:6 (4), 6:4 maailma 70. reketi Kristyna Pliškova.