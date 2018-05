Otsepilt: kas superhoos Zopp jõuab Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi?

Enne mängu:

Bemelmans ja Zopp on seni vastamisi olnud kolm korda. 2010. aasta lõpus võitis Zopp Helsingis vaipkattel peetud turniiril 6:4, 6:4 ning 2012. aasta märtsis jäi kõvakattega väljakul peetud Kremli karikaturniiril samuti peale Zopp 6:2, 6:0. Viimati mängiti aga eelmainitud Ateena turniiril ning seal saatis edu Bemelmansi.

30-aastane belglane on olnud karjääris parimal juhul edetabelis 84. kohal, seda 2015. aasta septembris. Suure slämmi turniiridel on tema laeks jäänud kahel korral kolmandasse ringi jõudmine, seda suutis ta 2015. aastal US Openil ja mullu Wimbledonis. Prantsusmaa lahtistel on Bemelmans enne tänavust mänginud põhiturniiril vaid korra, kui kaotas 2015. aastal avaringis Benjamin Beckerile.