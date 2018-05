Lewandowski agent: Bayern on teadlik, et Robert tahab lahkuda

29-aastase Lewandowski praegune leping Bayerniga lõppeb kolme aasta pärast, kuid poolakas andis klubile teada, et tahab varem lahkuda. Seda kinnitas Saksamaa väljaandele Bild ka rünadja agent Pini Zahavi. «Robert tunneb, et vajab oma karjääris muutusi ja uusi väljakutseid. Bayern on sellest teadlik,» sõnas Zahavi.