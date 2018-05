Portugali ajaleht avalikustas klubi, kuhu Ronaldo suvel siirduda võib

Nüüd kirjutab Portugali ajaleht Sapo Desporto, et nende andmetel on Cristiano Ronaldo agent pidamas läbirääkimisi Prantsusmaa tippklubi Paris Saint-Germainiga. Väidetavalt on Ronaldo agent viibimas antud hetkel Prantsumaal, et pidada klubiga läbirääkimisi.

Antud olukorral tundub tehing küllaltki reaalne, sest Madridi Real on enda ridadesse tahtmas antud hetkel Pariisi klubi ridadesse kuuluvat Neymari. Lisaks on vihjeid Ronaldo klubist lahkumisele veelgi: näiteks ei käinud ta koos meeskonnakaaslastega esitlemas uue hooaja mänguvormi. Kõikidest teistest Reali esindusmeeskonna mängijates on pildid uue vormiga olemas.