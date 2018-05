Tennise otsepilt: selgus Kontaveiti ja Kvitova reedese mängu algusaeg

Enne mängu:

Suzanne Lengleni väljak on Roland Garrosi tennisekeskuses suuruselt teine ning mahutab pisut üle 10 000 pealtvaataja. Sel väljakul pole Kontaveit varem mänginud, kuid mullu pidas ta teises ringis Garbine Muguruzaga lahingut koguni Philippe Chatrier' nime kandval peaväljakul. Tunamullu kohtus ta Venus Williamsiga aga kompleksi suuruselt kolmandal väljakul. Enne Kontaveiti-Kvitova duelli on reedel seal kavas esmalt Madison Keysi ja Naomi Osaka kohtumine, sellele järgnevad meeste üksikmängud Roberto Bautista Aguti ja Novak Djokovici ning David Goffini ja Gaël Monfilsi vahel.

Teises ringis rumeenlannast Alexandra Dulgherust 7:5, 6:2 jagu saanud Kontaveit sõnas, et ei tohi lasta end uinutada lasta sellest, et Kvitova pole neli aastat suurturniiridel veerandfinaalist kaugemale jõudnud. «Ta võitis hiljuti nii Madridi kui Praha turniiri, mis tõestab, et ta mängib hetkel väga-väga head tennist,» sõnas 22-aastane Kontaveit kuus aastat vanema vastase kohta.

Kontaveit ja Kvitova on omavahel kohtunud kahel korral ning kummalgi puhul pole võitjat kahe setiga suudetud välja selgitada. Otsustavatel hetkedel on aga mõlemal korral peale jäänud vasakukäeline tšehhitar. Viimati kohtuti seejuures mai alguses Madridis, kus turniiri hilisemat võitjat Kvitovat saatis 6:7 (4), 6:3, 6:3 edu.

«Tema puhul tean, mida oodata. Tean ka seda, mis tema vastu mänguliselt toimib. Pean neid nüansse suutma rakendada mängus nii hästi, kui suudan. Kindlasti tuleb raske mäng,» teadis eestlanna kolmapäeval öelda.

Kvitova: suutsin energiat säästa

Kvitoval kulus teises ringis Lara Arruabarrena 6:0, 6:4 alistamiseks kõigest tund ja kaheksa minutit. «Olen õnnelik, et suutsin võrreldes esimese mänguga energiat säästa,» vahendas WTA pressiteenistus Kvitova sõnu.

«Ma arvan et vahest on hea, kui sul tuleb mängida väga raske mäng, isegi kui see tuli ette esimeses ringis. Ma olin geimi kaugusel kaotusest ja kojuminekust. Niiet vahest aitab selline asi pingeid maandada,» rääkis tšehhitar, kes esimeses ringis oli tõsiselt hädas Veronica Cepede Roygiga, kuid suutis kolmandas setis siiski tänu kiirele lõppmängule võita mängu 3:6, 6:1, 7:5.