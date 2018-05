Kontaveidi järgmine vastane Kvitova: säästsin täna oma energiat

Kvitoval kulus tänase vastase alistamiseks kõigest tund ja kaheksa minutit. «Ma olen õnnelik, et suutsin säästa oma energiat võrreldes esimese mänguga. Ma mängisin täna paremini,» vahendab WTA Kvitova sõnu.

«Ma arvan et vahest on hea, kui sul tuleb mängida väga raske mäng, isegi kui see tuli ette esimeses ringis. Ma olin geimi kaugusel kaotusest ja kojuminekust. Niiet vahest aitab selline asi pingeid maandada,» rääkis tšehhitar, kes esimeses ringis oli tõsiselt hädas Veronica Cepede Royg'iga kuid suutis kolmandas setis siiski tänu kiirele lõppmängule võita mängu 3:6, 6:1, 7:5.