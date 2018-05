Egiptuse Jalgpalli Liit: Salah mängib MMil

Peale vigastust on olnud palju speklatsioone selle kohta, kas Salah saab Egiptust MMil esindada või mitte. Salah avaldas ise twtteris mõni aeg tagasi pild, kuhu juurde kirjutas egiptlane, et ta usub endasse ning sellesse, et ta saab MMil mängida.

Egiptuse jalgpalliliidu avaldusest võib aru saada, et mäng Venemaaga 19. juunil on kahtluse all, kuid on lootust, et Salah astub siis juba platsile. Kindlasti peaks egiptlane koondise särgis saama kaasa mängida alagrupi viimase mängu Saudi Araabiaga 25. juunil.