Leedu peatreener Jankauskas kiitis Eestit ja siunas enda meeskonda

Leedu meeskond kohtub Balti turniiri viimases mängus teisipäeval Vilniuses Lätiga. Esikohta on neil võimalik püüda vaid juhul, kui Läti alistab Riias Eesti. Sel juhul vajaks Leedu omakorda Läti vastu suurt võitu, et surnud ringi juures praegu miinus kahe peal asetsev väravate vahe positiivseks ja kolme koondise konkurentsis parimaks pöörata. «Tänane esitus pakub palju mõtteainet, sest midagi sellist me väljakul näha ei soovi. Ja olen kindel, et see pole ka meie tase,» märkis Jankauskas.