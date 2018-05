Johaug avaldas oma hetke suurima hirmu

Sellel nädalal koguneb Norra suusakoondis Sognefjelletisse. Johaugile, kes oli koondisest dopingaine klosteblooli kasutamise tõttu eemal alates 2016. aasta sügisest, on see positiivne uudis. Ometi teab 29-aastane suusataja, et dopinguskandaali järelkajad ei kao niipea.

Naiskonna peatreeneri Ole Morten Iverseni sõnul on Johaugi suurim väljakutse aga just see, et ta pole ligi kaks aastat koondisega täiskoormusel treeninud ja ka võistelnud. «Ta on suusahooajaks natuke toores. Väljakutseks võib olla ka see, et ta peab alguses olema eriti ettevaatlik.»