Edasi Riiga, Lätit vallutama!

Võidu lätted asuvad Mustamäel. Just Mustamäel Kaja kino taga asunud auklikul koolistaadionil lihviti umbes 20 aastat tagasi koostööd, mis viis Eesti eile 1:0 juhtima. Värava autor Henrik Ojamaa ja talle osava seinasöödu andnud Henri Anier on lapsepõlvesõbrad, kes alustasid teed tippjalgpalli praeguse koondise peatreeneri Martin Reimi isa Olevi juhendamisel.

Kui eile ka Eesti teisele väravale resultatiivse söödu andnud ning kogu platsil viibitud 62 minuti jooksul tipuründaja ülesandeid eeskujulikult täitnud Anier on kogu aeg Reimi valikusse kuulunud (ja eelmise seitsme koondisemänguga neli väravat löönud), siis aastase pausi järel koondisekutse pälvinud Ojamaa eilne tabamus ja esitus tähendavad, et kui sügisel algavad mängud Rahvuste liiga punktidele, on Reimil keeruline leida põhjust, miks Ojamaale koondisekutset mitte saata.

Vassiljev 102. Mullu oktoobris pidanuks 2011. aasta sügisel sündinud Eesti jalgpalliime – pääs EM-valiksarja play-off’i – ühel peamisel autoril Konstantin Vassiljevil täituma 100 koondisemängu, aga vigastus lükkas piduliku sündmuse edasi. Kolmekohaliseks muutus number hoopis märtsis Jerevanis, kus mängiti Armeeniaga. Eesti fännide sügisel valmistatud suur plakat „Kostja, ole 100 korda tänatud“ läks seega hapuks. Aga natuke meistritööd tegi 100st arvu 102 ja Kostja sai fännide poolt tänatud. Ja vast ka kannustust edaspidiseks, sest kuigi eilse teise värava autor Mattias Käit on tõusnud poolkaitseliinis Eesti tähtsaimaks mängijaks, on Vassiljevilgi koondisele veel rohkesti anda.

Lepmetsa mehetegu. 2012. aastal oli toona Rumeenias profijalgpalli mänginud väravavaht Sergei Lepmets teeninud just oma esimese koondisekutse, kui sattus purjuspäi ööklubis kaklusesse, kus murdis jalaluu. Koondisel oli muidugi kriips peal ning 2014. aasta lõpus paistis, et ka tippjalgpallil, kui Lepmets taandus pärast Narva Transis veedetud aastat Eesti teise liigasse amatöörjalgpalli mängima. 2016 alguses liitus ta aga FC Levadiaga ning mängib kolmandat hooaega järjest kindlalt. Briljantne esitus hiljutises Eesti karikafinaalis FC Flora vastu tõi koondisekutse ning eile õigustas Lepmets peatreener Reimi usaldust täielikult. 35. minutil küpsetasid Madis Vihmann ja Karol Mets piruka, mille tulemusel pääses Fedro Cernych Eesti väravavahiga silmitsi, aga üks-üks olukorras jäi peale Lepmets. Väga tähtis moment, sest mõni minut hiljem viis Mattias Käit Eesti 2:0 juhtima. Kui on olemas tahe, on olemas ka tagasitee.