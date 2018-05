Jürgen Zopp: poleks arvanud, et ennast kolmandast ringist leian

«Eks see on minu jaoks suur saavutus, sest poleks arvanud, et leian ennast kolmandast ringist. See tuli mulle üllatusena,» sõnas Zopp, kes lõpetas Eesti tennisesõprade 30-aastase ootuse, sest enne Zoppi jõudis viimati suure slämmi turniiril kolmandasse ringi endine Eesti tennisist Andres Võsand (1988. aasta Prantsusmaa lahtistel). «Järgmine selline uus tähis, milleni jõudsin ning tore, kui see tuleb karjääri teises pooles. Mina pole sellise statistika peale varem mõelnud,» rääkis Zopp, kes oli kaasmaalase saavutuse ajal kõigest kahekuune.

Zopp jäi Bemelmansi vastu settidega 0:2 kaotusseisu, kuid rabeles keerulisest seisust edukalt välja, kuigi mängis kaks päeva tagasi avaringis maratonmängu ameeriklase Jack Socki vastu. «Ma ei tundnud ennast väsinuna, aga, jah, ei saanud ennast mängu sisse ja Bemelmans alustas hästi. Tegin talle liiga palju kingitusi – serv ei toiminud ja muidu tuli palju vigu. Kolmandas setis suutsin oma mängu käima saada,» selgitas eestlane.

Zopp pidas murdemomendiks just mängu kolmandat setti, kui murdis vastase servigeimi ja asus setti 3:0 juhtima. «Asjad hakkasid minema minu suunas. Arvan, et mind aitas see, et mul oli viiesetiline mäng all, sest kui oleks olnud kolmesetiline võit, siis oleks kaotusseisu jäämine olnud suur šokk,» analüüsis Zopp. «Leidsin end tuttavast olukorrast, aga seekord olin veel hullemas seisus. See ei löönud mind verest välja – ma ei mõelnud võitmise peale ja suutsin normaalselt edasi mängida,» lisas ta.