Euroopa hokimehed murdsid kuldrüütlite võimsa seeria

Kodujää on Vegasele olnud kui kindlus: play-off’is oli nüüdne seal alles teine kaotus. Seejuures esimene normaalajal, sest eelmine kord kaotati San Jose Sharksile teisel lisaajal. Vähe sellest: eduseisust oli Golden Knights varem kaotatud samuti vaid korra. Ning et Capitalsi olukord veel keerulisem oleks: nende suurim väravakütt, alates mai algusest kõigis mängudes punktisaaki kasvatanud Jevgeni Kuznetsov pidi juba avakolmandikul vigastuse tõttu lahingust kõrvale astuma.

«Mängisime targalt ja jõuliselt ning Braden tõrjus imeliselt. Jumal tänatud, et ta seisab just meie väravas,» kõlas 32-aastase Ovetškini kokkuvõte.

«Innustasime üksteist ja suutsime keskendumist parandada. See on hea ja ühtse meeskonna tunnus. See ongi üks meie peamisi tugevusi,» rääkis avamängus lootusetult hätta jäänud, kuid nüüd 37 viskele ette jäänud Holtby.