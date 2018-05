Zoppi imeline lend Pariisis

«Eks see on minu jaoks suur saavutus, sest poleks arvanud, et leian ennast kolmandast ringist. See tuli mulle üllatusena,» sõnas Zopp, kes lõpetas Eesti tennisesõprade 30-aastase ootuse, sest enne Zoppi jõudis viimati suure slämmi turniiril kolmandasse ringi endine Eesti tennisist Andres Võsand (1988. aasta Prantsusmaa lahtistel). «Järgmine selline uus tähis, milleni jõudsin, ning tore, kui see tuleb karjääri teises pooles. Mina pole sellise statistika peale varem mõelnud,» rääkis Zopp, kes oli kaasmaalase saavutuse ajal kõigest kahekuune.

Zopp jäi Bemelmansi vastu settidega 0:2 kaotusseisu, kuid rabeles keerulisest seisust edukalt välja, kuigi mängis kaks päeva tagasi avaringis maratonmängu ameeriklase Jack Socki vastu. «Ma ei tundnud ennast väsinuna, aga, jah, ei saanud ennast mängu sisse ja Bemelmans alustas hästi. Tegin talle liiga palju kingitusi – serv ei toiminud ja muidu tuli palju vigu. Kolmandas setis suutsin oma mängu käima saada,» selgitas eestlane.

Zopp pidas murdemomendiks just mängu kolmandat setti, kui murdis vastase servigeimi ja asus setti 3:0 juhtima. «Asjad hakkasid minema minu suunas. Arvan, et mind aitas see, et mul oli viiesetiline mäng all, sest kui oleks olnud kolmesetiline võit, siis oleks kaotusseisu jäämine olnud suur šokk,» analüüsis Zopp. «Leidsin end tuttavast olukorrast, aga seekord olin veel hullemas seisus. See ei löönud mind verest välja – ma ei mõelnud võitmise peale ja suutsin normaalselt edasi mängida,» lisas ta.

Järgmises ringis kohtub Eesti esinumber 22-aastase Saksamaa tõusva tähe Maximilian Martereriga, kes on maailma edetabelis 70. kohal. Zopp ja Marterer pole omavahel varem kunagi kohtunud. «Olen teda mängimas näinud – üritab mängida jõulist tennist. Siseinfot pole, aga ettekujutus tema mängust on olemas,» kommenteeris Zopp, kes on Prantsusmaal saadud viirushaigusest paranenud. «Esimene mäng natuke tundsin, et pole sada protsenti valmis. Kui täna mingit jama ei söö, siis usun, et jään terveks,» ütles Zopp, kuid lisas, et pole kindel, kas haigestumise põhjustas toit.

Kui Eesti naistennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on harjunud sellega, et mängujärgsed toimingud – slämmiturniiridel meediaga suhtlemine – võtavad tihtipeale rohkem aega kui mäng ise, siis Zopi jaoks on tegemist uue ja põneva väljakutsega. «Ma ei ole veel sellega harjunud, sest varem pole sellist asja olnud,» selgitas Zopp. Tal on õigus, sest tema eelmised edukad slämmiturniirid – varem kahel korral mänginud teises ringis – jäävad üsna kaugesse minevikku.

Zopi saavutuse teeb märkimisväärseks asjaolu, et temast sai pärast 1980. aastat viies õnnelik kaotaja (mängija, kes pääseb põhiturniirile konkurentide loobumise tõttu), kes murdis end Prantsusmaa lahtistel kolmandasse ringi. 1985. aastal sai sellise tembuga hakkama endine maailma esireket, hispaanlane Emilio Sanchez.

Mitteametlikus maailma edetabelis on Zopp kerkinud 104. kohale. See tähendab vägevat hüpet, sest esmaspäeval avaldatud ametlikus tabelis paiknes Zopp veel 136. tabelireal. Kui järgmises ringis saaks Zopp jagu Martererist, siis jõuaks eestlane tagasi esisajasse, kus ta oli viimati 2013. aasta jaanuaris. Mullu suvel langes Zopp vigastuste ja tervisemurede tõttu koguni edetabeli 500. kohale. Tema karjääri parim tabelikoht pärineb aga 2012. aasta septembrist, kui ta oli maailma 71. reket. Esimest korda oli Zopp maailma esisajasse murdnud sama aasta juunis.

Lisaks kõigele muule on Zopp taskusse pannud kopsaka auhinnaraha – 152 000 USA dollarit. Juhul kui eestlane jõuab Prantsusmaa lahtistel neljandasse ringi, kasvab see summa 259 000 dollari peale, mis omakorda tähendab seda, et Zopp teeniks kõigest ühe slämmiturniiriga kolmandiku kogu senise karjääri auhinnarahast.