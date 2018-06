Zidane'i järeltulijat jahtiv Real sai esimese ninanipsu

46-aastane Pochettino juhendas aastatel 2009-12 Espanyoli klubi ning jäi juba siis Reali presidendile Florentino Perezile silma, vahendab BBC. Alates 2014. aastast tüürib ta aga Tottenhami ning sõlmis nendega alles eelmisel kuul 2023. aastani kehtiva lepingupikenduse. Pochettino käe all on Spurs lõpetand viimasel neljal hooajal liigas viienda, kolmanda, teise ja uuesti kolmanda kohaga.

Reali peatreener Zinedine Zidane üllatas jalgpalliavalikkust neljapäeval, lahkudes vaid mõni päev pärastt kolmandat järjestikust Meistrite liiga võitu ametist. Lisaks Pochettinole on prantslase asendajaks pakutud Saksamaa koondise MM-tiitlini tüürinud Joachim Löwi, kuid temagi sõlmis eelmisel kuul 2022. aastani kehtiva lepingupikenduse ja teatas juba, et ei kavatse Reali kolida. Üks valik on ka Antonio Conte, kes on lahkumas Londoni Chelseast, samuti on räägitud ootamatust võimalusest, et Zidane'i koha võtab üle Arsene Wenger.