Maroko suur unistus jäi napilt ellu, suursoosik siiski Põhja-Ameerika

BBC teatel andis FIFA Maroko kandidatuurile viiepallisüsteemis hindeks vaid 2,7. Kui see näitaja jäänuks alla kahe, võinuks FIFA marokolased konkursilt kõrvaldada. Võrdluseks hinnati USA, Kanada ja Mehhiko ühist kandidatuuri hindega 4. Seejuures märkis FIFA, et Maroko pakkumine on kolmes valdkonnas «kõrge riskitasemega». Põhja-Ameerika ühendkandidatuur ühtegi sellist hinnangut ei saanud.

14 Maroko staadionist, kus MM peaks toimuma, on üheksa alles paberil ning ka ülejäänud viis «vajavad märkimisväärset uuendamist või ümberehitust». Vaid kaks võistluspaika pakuvad praegu vajalikke tingimusi ning sealt tuli teine riskihinnang. Kolmanda allikaks on ööbimispaikade ja transpordivõrgustiku kesisus.

Samas märkis FIFA, et nad said Maroko valitsuselt «piisavalt kindlustunnet», mis võiks tagada selle, et 2026. aastaks on tosinas MMi võõrustavas Maroko linnas juba küllaldaselt hotellikohti.

Põhja-Ameerika pakkumises leiti kolm aspekti, mis pälvisid keskmise riskihinnangu. Nendeks on valitsuse toetus, inimõiguste ja töötajate õiguste järgimine ning korralduslikud kulud. Inimõiguste punktis peetakse ennekõike silmas USA valitsuse poolt kehtestatud ja tulevikus kehtestatavaid riiki pääsemise piiranguid, mis võivad osutuda diskrimineerivateks.

Maroko peab enda väitel kulutama esimese 48 meeskonnaga finaalturniiri korraldamiseks vajaliku taristu ehitamiseks ligi 16 miljardit eurot ehk ligi 14 miljonit eurot. Põhja-Ameerika ei vaja samas turniiriks eraldi ehitustöid. Maroko on varem kandideerinud MMi korraldajaks koguni neli korda, ent neid ei saatnud edu ei 1994., 1998., 2006. ega ka 2010. aasta turniiri puhul. Viimatimainitud korral sai turniiri endale Lõun-Aafrika, kerkides esimeseks finaalturniiri korraldanud Aafrika riigiks. USA korraldas MMi 1994. aastal ja kaotas 2022. aasta korraldaja valimisel Katarile. Mehhikos on MM toimunud 1970. ja 1986. aastal.