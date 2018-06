Otseblogi: kas Eesti toob 80-aastase pausi järel Balti turniiri karika koju?

ENNE MÄNGU:



Kuna Balti turniir on kolme riigi osalusel peetav võistlus, kus puudub finaalmäng, võib võistlus lõppeda nii kahe kui ka kolme meeskonna vahelise viigiga. Just sellise tulemuse kirjutab ette reglement juhuks, kui kõik võrreldavad näitajad – punktid, väravate vahe, löödud väravate arv, kollased ja punased kaardid – on võrdsed.

Hetkel juhib tabelit tänu kolmapäeval Rakveres Henrik Ojamaa ja Mattias Käidi väravatest Leedu üle saavutatud 2:0 võidule Eesti, aga kellegi lootus pole veel kadunud. Kolm tulemust – võit, viik, kaotus – käivitaksid igaüks erineva stsenaariumi.

Kui Eesti täna võidab, on esimene Balti turniiri võit pärast 1938. aastat tõsiasi. Kui tänane Läti – Eesti kohtumine lõpeb viigiga, oleks Eesti nelja punktiga liider ning Läti vajaks meist möödumiseks Leedu vastu kaheväravalist võitu, kus lüüakse ise vähemalt kolm väravat või vähemalt kolmeväravalist võitu. Kui tänane mäng lõpeb viigiga ja Läti võidab teisipäeval võõrsil Leedut 2:0, on Eesti ja Läti samal pulgal nii punktide, väravate vahe kui ka löödud väravate arvu lõikes. Sel juhul võrreldakse distsiplinaarregistrit ehk loetakse kokku kollased ja punased kaardid. Olgu öeldud, et mängus Leeduga ei teeninud Eesti ainsatki kaarti.

Esikoht on võimalik ka siis, kui Eesti täna kaotab. Kui kaotatakse ühe väravaga, on esikoht võimalik eelduselt, et Leedu alistab Läti ühe või kahe väravaga (või ka siis, kui Leedu võidab Lätit kolme väravaga, aga Eesti lööb homme Lätile maksimaalselt ühe värava vähem kui Leedu teisipäeval Lätile).

Kui kaotatakse kahe väravaga, tuleb loota, et Leedu võidaks Lätit samuti kahe väravaga ning löödud väravate arvestus oleks Eesti jaoks soodsaim. Või kui see on võrdne, siis kaartide arvestus. Seega eksisteerib ka võimalus, et Eesti pälvib Balti turniiri esikoha teisipäeval Vilniuses ilma, et ise väljakule läheks. Mitmed Eesti koondislased on samal ajal hoopis hõivatud koduse Premium liiga mängudega.