Kontaveit: lähen nüüd kõigi vastu mängima kindlas usus, et võin võita

«Elu parim? Ma ei oska nüüd niimoodi kohe öelda, aga kindlasti üks paremaid. Muidugi andis see juurde, et olen talle kaks korda kaotanud, aga nüüd slämmiturniiril võitsin. Ning emotsiooni poolest kindlasti parim võit!» lausus Kontaveit paar tundi pärast kohtumise lõppu Postimehega vesteldes.

Juba enne mängu märkis eestlanna, et loodab saada abi hiljuti Kvitovaga peetud kahest mängust. Need tõid kaotuse, nüüd tuli vigadest õppinuna kolmandas duellis tähtsaim võit. «Kindlasti tuli see kasuks, et paar nädalat tagasi alles mängisime. Teadsin paremini, kuidas tema vastu tegutseda,» viitas Kontaveit hiljutisele vastasseisule Madridi turniiri kaheksandikfinaalis.

Ehkki paar korda patustas Kontaveit tänases mängus olulisel hetkel topeltveaga, tulid need sellest, et pehmet teist servi ei olnud tal lihtsalt mõtet lüüa – need tagus Kvitova kohe eestlanna väljakupoolele punktiks. «Minu teiselt servilt võttis ta kohe initsiatiivi endale, kui vähegi sai. Seetõttu pidin riskima. Kui olin 1:3 ja 15:40 taga, siis läks teine serv sisse, kui oma servil 15:0 või 30:15 ees, siis mitte. Nii ta kipub vahel olema,» muigas Kontaveit.

Edu Pariisis ja eelmistelgi turniiridel pole juhus – eestlanna pöörab praegu tulemusteks pikka ja rasket tööd. «Eks ma mängisin eelmisel aastal ka hästi, sain häid võite ja nii edasi, aga praegu tunnen end toonasega võrreldes igatepidi vabamalt ja mugavamalt,» tõdes ta. «Füüsis läheb tasapisi aina paremaks, aga see ongi pidev protsess. Seal mingeid suuri muutusi sõrmenipsust ei toimu. Eks ma olen sellele juba kaua aega tähelepanu ka pööranud, nüüd peavadki tulemused tulema.»

Sama lugu on Kontaveidi sõnul sellega, mis olulistel hetkedel peas toimub. Vaimutugevusest annab aimu seegi, et viimasel kolmel turniiril on ta tasavägistes duellides alla jäänud vaid maailma esikümne mängijale («Ja hilisemale võitjale,» täiendas Kontaveit seepeale kohe ise). «Iga mänguga tuleb pisut enesekindlust juurde. Väikesed võidud annavad seda. Praegu lähen iga kord mängima nii, et usun: ma võin võita,» sõnas ta. Ehk siis: ta tunneb end maailma tippmängijate keskel kui võrdne võrdsete seas? «Täpselt!»

Mida aga oodata järgmise ringi vastasest Sloane Stephensist, kellega Kontaveit pole varem kohtunud? «Eks ma olen tema mänge videolt näinud ja kindlasti on ta väga tugev. Raske ennustada, kuidas see hakkab välja nägema, kui meie mängud vastamisi panna. Talle meeldib samuti domineerida, nii et sellest sõltub palju, kumb meist suudab initsiatiivi haarata,» ennustas Kontaveit.