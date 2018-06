Zopp lõpu saanud imelisest turniirist: see läks ikka üle ootuste hästi

Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel kolmandasse ringi jõudnud, ent seal langenud Jürgen Zopp tunnistas pärast turniiri lõppu Postimehega vesteldes, et sees on tühi tunne. «Aga see on ikka hea tühi tunne, neid hulle emotsioone on selle nädala jooksul ikka väga palju olnud,» lisas ta muiates.