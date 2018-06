Mäkinen: olen Sardiinia ralli eel mitmel põhjusel positiivne

«Enne Argentina rallit, mis lõppes meie jaoks hästi (Ott Tänak võitis esikoha – toim.), tegime seal väga head testid. Usun, et meil on nendeks teedeks väga head teadmised,» arvas Mäkinen.

«Meie viimaste rallide üldine esitus on olnud väga positiivne ning kõik meeskonnaliikmed rabavad selle nimel, et arengut jätkata. Meil on juba eelmisest aastast head tulemused ning Ott ju võitis siin, nii et usun, et seekord tunnevad kõik meie sõitjad end mugavalt. Kokkuvõttes olen mitmel põhjusel positiivne.»