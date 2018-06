Inglismaa koondis kogus võiduga Nigeeria vastu MMiks enesekindlust

Inglismaa koondis on kaotuseta püsinud varsti juba aasta aega, viimane kaotus võeti vastu Prantsumaa koondiselt möödunud aasta 13. juunil, kui mäng kaotati 2:3. Viimasest üheksast mängust on kirja saadud kuus võitu ja kolm viiki, kusjuures viigid on tehtud Itaalia, Saksamaa ja Brasiiliaga.