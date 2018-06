Rekordimees Kirt: eesmärk on sellist tulemust ka suurematel võistlustel näitama hakata

Reedel, kui Postimees Kirdilt tema viimase aja hea vormi lainel Andrus Värniku 2003. aasta Eesti rekordi ületamise kohta uuris, kõlas 28-aastase tõrvalase suust tagasihoidlik vastus: «Odavise on selline ala, kus sul võivad olla ideaalsed ilmastikuolud ja hiilgav enesetunne, aga rekordit ikka ei sünni. Ma ei keskendu Eesti rekordile. Üritan lihtsalt igal võistlusel paremaks odaviskajaks saada.»

Täna õhtupoolikul oli Tamme staadionil 25 kraadi sooja, puhus soodne taganttuul ja Kirt tundis end hästi. Avakatsel läks oda silmnähtavalt ebasoodsa halva nurga alt lendu, kuid kandus sellegipoolest 83 meetri peale. See oli kindel märk, et Eesti rekord 87.83, mis polnud pärast Värniku karjääri lõpetamist kordagi tõsisemalt ohus olnud, võib nüüd lõpuks löödud saada.

Teisel katsel see juhtuski. Kirt võttis kõvasti hoogu, tegi eeskujulikud ristsammud ja saatis 800-grammise piigi võimsa karjatusega teele. Kogu jõud õnnestus seekord ideaalselt kehast odasse üle kanda. Oda lendas kaugelt üle viimasena maha märgitud 80 meetri joone. Järgnesid põnevad sekundid, mil Tartu publik juba juubeldas, ent samas veel tulemust ootas. «Magnus Kirt viskab uue Eesti rekordi 88.45,» kõlas legendaarse staadionidiktori Peeter Randaru suust ja nüüd võis ka Kirt ise rõõmust ja pingelangusest käed taeva poole tõsta.

Suurem hoog tõi edu

«Paljud odaviskajad on võtnud kindlaks eesmärgiks Eesti rekordi alistamise, kuid pole suutnud seda ellu viia. Mina olen pigem igal aastal tahtnud lihtsalt paremaks saada,» jäi naerulsuine Kirt sõnades tagasihoidlikuks ka pärast võistlust. «Tegin kogu ettevalmistusperioodil palju jookse ja hüppeid ning mõtlesin pärast Doha ja Eugene’i Teemantliiga etappi (Kirt viskas mõlemal 83 meetrit – toim.), et pean rohkem tehtud tööd ära kasutama. Viskasingi täna suurema hoo pealt ja üle pika aja õnnestus ka kogu jõud viskesse saada. Ma loodan, et ma pole hetkel veel tippvormis - see peaks saabuma ikkagi EMiks.»

Kirt tõestab ilmekalt, et kui sportlane on piisavalt tark ja kogenud, suudab ta ka ilma ühe kindla treenerita kaugele jõuda. Eesti parimale odamehele kirjutab treeningplaanid Indrek Tustit, tehnikatreeningutel aitab Heiko Väät. Igapäevaselt on Audentese staadionil tema kõrval aga lapsepõlvesõber Marek Vister. «Sel aastal pole vist ühtegi trenni olnud, kus tema poleks kohal olnud. Tema on justkui vahelüli minu ja treenerite vahel. Mulle sobib selline süsteem väga hästi, loodan, et ka Marek ei väsi ära,» muigas Kirt.

Juba ülehomme võistleb Soomes

Kirt lõpetas pärast rekordkatset võistluse ära, sest juba ülehomme konkureerib ta Turus kõrgetasemelisel mõõduvõtul maailma tippudega. «Muidugi tahtnuks nii heas atmosfääris rohkem katseid teha, aga pean end hoidma Turu võistluseks,» sõnas Kirt. «Ma ei tohi mugavaks muutuda. Pean mõistma, et tänane (eilne) oli üks võistlus paljudest, ja jätkama töö tegemist. Nagu mu endine treener Toomas Merila ikka ütles: alati on midagi, mida parandada. Järgmine ülesanne on mõnusate Eesti võistluste kõrval hakata kaugele viskama ka Teemantliigal ja tiitlivõistlustel, kus on tihti palju keerulisemad olud.»

Meeste kettaheite võitis maailma hooaja edetabelijuht, jamaikalane Fedrick Dacres 68.12ga, seljavigastusest taastuv Gerd Kanter heitis tänavu esmakordselt üle 60 meetri – 61.00. Kanteri treeningkaaslase Martin Kupperi hooaja algus lükkub pisivigastuse tõttu juuni keskpaika. Kristo Galeta püstitas kuulitõukes isikliku rekordi 19.87, ent jäi EM-normist veel kolme sentimeetri kaugusele. Ühel katsel lendas kuul suisa 21 meetri alla, ent Galeta ei suutnud ringi püsima jääda. Eesti parimaks naissprinteriks kerkis aga nädalavahetusel Kosel toimunud võistlusel 33-aastane Marje Nurk, kes läbis 100 meetrit lubatust tugevama tuule toel 11,54ga. Olnuks tulemus edetabelikõlbulik, kerkinuks Nurk Eesti kõigi aegade edetabelis Ksenija Balta (11,35) järel teisele kohale.

Eesti kõigi aegade edetabel odaviskes: 1. Magnus Kirt 88.45 (2018), 2. Andrus Värnik 87.83 (2003) 3. Donald-Aik Sild 85.28 (1994), 4. Tanel Laanmäe 85.04 (2016), 5. Risto Mätas 83.48 (2013), 6. Marek Kaleta 83.30 (1990).

Maailma hooaja edetabel: 1. Johannes Vetter 92.70, 2. Andreas Hofmann 92.06, 3. Thomas Röhler (kõik Saksamaa) 91.78, 4. Jakub Vadlejch (Tšehhi) 88.76, 5. Magnus Kirt 88.45, 6. Neeraj Chopra (India) 87.43