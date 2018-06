Kuuba sai Euroopa karikaetapil kaks esikohta

«Mõlemas mängus tundsin, et mäng on kontrolli all ja raskeid hetki väga polnud. Kogu turniir mängida geimigi kaotada on väga hea saavutus ning annab palju enesekindlust eelseisvateks võistlusteks. Eriti õnnelik olen üksikmängu esimese tiitili üle,» võttis Kuuba võistluse kokku.