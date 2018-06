Panused on teada: võrkpallikoondis tahab jõuda Kuldliiga finaalturniirile

Rahvusmeeskond kaotas viimase mängu võõrsil Belgiale 0:3, ent hoiab A-alagrupis 12 punktiga jätkuvalt esikohta. Belgial on teisena 11, Slovakkial kolmandana 4 ja Rootsil 3 punkti. 13.-14. juunil Tšehhis toimuvale finaalturniirile pääseb alagrupi võitja.

Eesti koondise kapten Kert Toobal ütles olulise mängu eel, et meeskonna jaoks on eesmärk selge. «Panused on teada, Slovakkial pole enam midagi mängus, meid viib 3:0 või 3:1 võit finaalturniirile. Slovakkia saab pingevabalt tegutseda ja võtab ilmselt riske. Tulemus sõltub aga eelkõige meie enda tegutsemisest ja tahame kodupubliku ees loomulikult hea esituse teha,» kommenteeris Toobal. Eesti 3:0 või 3:1 võidu puhul ei sõltu meie edasipääs enam Belgia ja Rootsi kohtumise tulemusest.