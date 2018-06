Ronaldole ei anta kolmandal Tallinna-visiidil valida: tuleb elada Swissotelis

UEFA poolelt on esmaspäevast reedeni Tallinnas 30 ametnikku (aga finaali enda ajal juba 240!), lisaks Reali ja Atletico delegatsioonid ning paljude UEFA partnerite esindajad. «Kui seni oleme teinud UEFA-ga peamiselt nii-öelda sissepoole töökoosolekuid, siis nüüd on palju väljapoole tegevusi – finalistid ja sponsorid on siin, toimub pressikonverents, algab piletimüük,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete juht Mihkel Uiboleht.

Madridi suurklubidele tutvustatakse täna-homme kõike, mis mänguga seoses neile oluline. Teiste hulgas kuulub Reali delegatsiooni klubi ja Hispaania koondise kaheksakümnendate ründelegend Emilio Butragueno.

«Kavas on tutvumine staadioni, hotelli, lennujaama ja linnaga. Samuti vaadatakse klubidega üle kogu logistika: meeskondade liikumine, aga ka kõik fännidega seonduv,» rääkis Uiboleht. «Ettevalmistav töö on mõistagi juba ammu tehtud, nüüd saavad osalejad lihtsalt reaalselt oludega ise tuttavaks.»

UEFA otsustas, kus meeskonnad peatuvad

Majutuspaikade valimisega ei pidanud Eesti Jalgpalli Liit tegelema. Kui Tallinna saabuvad koondised valivad hotelli endale ise, siis nüüd pole Realil ega Atleticol vähimatki sõnaõigust. Ehk teisisõnu: UEFA otsustas, kus kolmandat korda Lillekülas mängiv maailma parim jalgpallur Ronaldo elab!

«UEFA tutvus kõigi Tallinna paremate kesklinna hotellidega ja otsustas juba poolteist aastat tagasi: Meistrite liiga võitja peatub Swissotelis ja Euroopa liiga võitja Radissonis. UEFA peakorter hakkab aga olema Hiltoni hotellis,» tutvustas Uiboleht.

Kui välismeediast on kostunud, et A.Le Coq Arena oma 15 000 pealtvaatajakohaga on taolise mängu korraldamiseks harukordselt väike, siis Realil on üsna värske sarnane kogemus olemas. Kahe aasta eest mängiti superkarikale teise Hispaania klubi Sevillaga Trondheimis, mängu vaatas 17 939 silmapaari.