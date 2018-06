Suure duelli eel: Šarapova «kuulujutu-raamat» valmistas Williamsile suure pettumuse

Kui Šarapova tegi pärast dopingukaristust come-back’i aasta tagasi, siis lapse sünnitanud Williams naasis Suure slämmi areenile just nüüd Pariisis. Fortuuna tahtis, et naiste turniiri suurimad staarid kohtuks omavahel juba neljandas ringis (ehk 1/8-finaalis). Täna õhtupoolikul too maiuspala Roland Garros’ tennisekeskuse peaväljakul toimuma saabki.

Ent tegemist ei saa olema põrmugi sõbraliku arveteklaarimisega. Williamsit ärritas, mida Šarapova oma raamatus tema kohta kirjutas ja eilsel pressikonverentsil andis ta sellest ka kogu maailmale teada.

«Teeme mõlemat come-back’i … täiesti erinevatel põhjustel. Tema on olnud tagasi juba üle aasta, mina natuke vähem. Ma ei tea, mida muud öelda,» lausus ameeriklanna hakatuseks.

Tegelikult oli tal öelda küll. Šarapova kirjutas hiljuti ilmunud raamatus, kuidas Williams pärast 2004. aasta Wimbledoni finaalikaotust talle riietusruumis halastamatult nuttis.

«Terve ta raamat koosnes ainult kuulujuttudest. Sada protsenti. Vähemalt need kohad, mida mina lugesin. Ma ei saa jätta ütlemata, et see valmistas mulle pettumuse,» lausus Williams päev enne uut duelli. «Olen riietusruumis pärast kaotust mitu korda nutnud. Arvan, et see on täiesti normaalne. Minu meelest näitab see kirge ja tahet. Mul pole midagi varjata ega häbeneda, aga kõik, mis seal toimub, peaks ka jääma sinna. Kindlasti ei ole viisakas seda mitte eriti positiivses toonis oma raamatus kõigi ette tuua.»

Ent pärast seda on Šarapova suutnud Williamsit võita vaid ühe korra – sama 2004. Aasta lõpus WTA finaalturniiril. Üldsaldo on 19:2 Williamsi kasuks. Ometi peab 23-kordne Suure slämmi tšempion täna venelannat soosikuks.

«Päris ausalt, arvan, et ta on ilmselt favoriit. Ta on juba veidi üle aasta mänginud. Mina alles alustasin ja kogun tunnetust. Lisaks on liiv talle parem väljakukate. Aga see saab olema mulle hea test,» sõnas Williams.