Eestil põhjust muretseda? Aafrika jalgpallurid leidsid ramadaniga kaasnevale probleemile geniaalse lahenduse

Tuneesia väravavaht Mouez Hassen on juba kahel kohtumisel järjest teeselnud vigastust. Kõigepealt tegi ta seda mängus Portugali vastu ja nüüd ka Türgi vastu. Tegelikult on aga vigastuste teesklemisel reaalne põhjus, milleks on käimasolev ramadaan.