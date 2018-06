Citroen valmistub uuesti Ogier ülemeelitamiseks

Ogier on ka varasemalt Citroenis sõitnud, kuid lahkus pärast 2011. aasta hooaega, sest meeskonnas tekkisid pinged tema ja üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi vahel.

Kuna Kris Meeke’i vallandamise järel puudub Citroenil kindel liider, soovitakse järgmiseks aastaks meeskonda tuua just prantslast Ogier’d.

«Võite meie situatsiooni ette kujutada. Me kaalume praegu kõiki variante. Kui te ütlete, et Ogier on saadaval ning võib meist huvitatud olla, siis ka meie oleme temast huvitatud. Aga kaaluda tuleb kõiki variante. Meil tuleb järgmiseks hooajaks sõitjad paika saada,» ütles Citroeni pealik Pierre Budar.