Saade: Peeter Pruus näitas Euroopa tipule Valgehobusemäe kandu

«Kusagil poolel maal olime Jõeääre ja ühe lätlasega kolmekesi ees, tõusul vajutasin ja järgi ei tulnud kedagi. Tunne oli hea, jõudu jagus ja pea lenksu all teist poolt sõites panin mitmes kohas napilt rajalt mööda. Ju siis oli rajatähistus mõeldud väheke aeglasemale tempole. Kasutasin ilma tagaamordita ratast, no küll raputas. Oleks pidanud ikkagi full-suspensioni võtma. Ees ootavad nüüd kahed Eesti meistrivõistlused, osalen nii maratoni kui olümpiakrossi eestikatel ja ongi koduskäik lõppenud,» sõnas Pruus.

«Pruus vajutas lihtsalt toore jõuga eest ära, mina olin kergelt piiraja lähedal, polnud mingit soovi n-öelda litertades järele minna. Pealegi Pruusiga sõidame samas tiimis, poleks ilus konkurente kaasa vedada. Pakkusin lahkelt lätlasele võimalust - tahad, mine järele. See loobus kohe. Nii me kahekesi Valgehobusemäe XCO rajaosale jõudsimegi. Kõige esimese lahkumisel komistasin ja lätlase sain kätte alles kusagil 2 km enne lõppu. Andis alla,» oli päevaga rahul ka sarja üldliidrina jätkav Jõeäär.

Naistest võitis teist etappi järjest Greete Steinburg. «Raske oli. Juba stardis jäin kohmitsema, tunne polnud kuigi hea. Lihtsalt võidusõit on võidusõit ja tuleb panna. Panin tuimalt. Isa hõikas poole peal, et vahe on poolteist minutit, nii see umbes jäi ka. Rada ise oli tegelikult hea - singlid vaheldumisi kiirete lõikudega. Muidugi Portugaliga võrreldes on siinsed sõidud ikka rallid, seal on tõusumeetreid ikka kordades rohkem,» ütles üldliidrina jätkab Greete Steinburg.