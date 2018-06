Värske rekordimees Kirt asub täna jahtima oma saart

Kell 20.50 algava võistluste stardinimekiri on võimas. Kohal on Saksamaa raskekahurvägi Thomas Röhler (isiklik rekord 93.90), Johannes Vetter (94.44) ning Andreas Hofmann (92.06). 90 meetri meestest on kohal veel Julius Yego (92.72) ning Tero Pitkämäki (91.53).