Suurmäng ajab Lilleküla staadioni lõhki

«Teie areen on väike, aga olen kindel, et koostöös UEFAga tagavad eestlased kõik vajaliku. Ma ei näe, et miski võiks kõrgtasemel mängimist segada,» sõnas kaheksakümnendate Reali ründelegend, Hispaania koondises EM-hõbeda (1984) võitnud Emilio Butragueno. Atleticot esindanud Clemente Villaverde nõustus temaga. «Vahemaa lennujaama, hotelli ja staadioni vahel on väike. See on väga mugav, lausa fantastiline!» lisas Butragueno.