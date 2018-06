32-aastase Ramos selgitas vahejuhtumit Salah'ga nii (allikas: AS): «Kuramus, kui palju see teema tähelepanu on saanud... Ma ei tahtnud sellest rääkida, kuna kõike suurendatakse. Näen olukorda väga selgelt: Salah võttis mu käest kinni ja ma kukkusin ühele poole. Vigastus tekkis aga Salah' teisele küljele, ometi öeldakse, et mina kasutasin tema peal judo-võtet. Kui ka (väravavaht Loris) Karius ütles, et ma lõin teda, oli ainus asi, mis veel puudus, Roberto Firmino lause, et tal hakkas külm, kui minu higitilk talle peale kukkus.»