Inglismaa koondise kaitsja ei luba oma vanemaid MMile rassismi tõttu

Rose on täielikult rassismi vastu ning arvab, et Venemaal toimuval MMil ei saa midagi tagakiusamise vastu teha. Sellel põhjusel keelas Rose ka oma vanematel Venemaale reisimise.

Rose ütles, et tema peamine mure on tema vanemate turvalisus Venemaal. «Ma ütlesin perekonnale, et ma ei taha, et nad mind Venemaale toetama tuleksid, sest tänu rassismile võib kõike juhtuda. Mu isa on väga vihane, ma sain seda tema häälest aru. Ta ütles, et tal ei pruugi tulla elus rohkem võimalusi mind MMil mängimas näha,» vahendab BBC Rose'i sõnu.