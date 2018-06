Tänaku tiimikaaslane teeb ajalugu

Toyota meeskonna sõitja Jari-Matti Latvala kaardilugeja Miikka Anttila on ralli MM-sarja karusellis tiirelnud juba üle 20 aasta. Sardiinias jõuab ta vägeva tähiseni – tema kontol on nüüdsest ainsa rallimehena 200 rallit. Latvala ise on teinud 188 MM-ralli starti.

45-aastane Anttila on Latvalaga autot jaganud juba 15 aastat ning koos on võidetud 17 MM-rallit. Puudu on väärtuslik MM-tiitel. «Meie pikk koostöö näitab, et toimime. Meil ei ole olnud suuri lahkhelisid. Suhtume oma töösse professionaalselt, aga suudame olla ka väga head sõbrad,» sõnas Anttila.

Tänavu pole duol kuigi hästi läinud. Monte Carlos teeniti küll kolmas koht, aga kaks eelmist MM-rallit katkestati, sest nii Argentinas kui Portugalis purunes masinal vedrustus. «Argentinas olime me väga head, kuid kahjuks juhtub rallis selliseid asju. Ebaõnnestumisi peab võtma huumoriga. Positiivse mõtlemisega saab probleemidest üle.»