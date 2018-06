PM Sardiinias. Citroëni pealik avaldas, millist sõitjat Meeke'i asemel otsitakse

«Teate ju situatsiooni, mis meil Krisiga oli. Ta on väga kiire sõitja, kõik teavad seda. Ta suutis küll vahel katseid ja etappegi võita, aga sõitis nii kõrge riskiga, et suures plaanis oli võitmine võimatu. Ootame uuel sõitjalt teistsugust lähenemist, kus saame keskenduda lõpptulemusele,» sõnas Budar.

Kui raske on hooaja keskel nõuetele vastavat rallisõitjat leida, teades, et tegelikult ei tule peale ka väga palju noori?

See vajab palju aega, et leida noori rallisõitjaid, kes oleksid valmis MM-sarjas võitlema. Peame vaatama, kes sel aastal turul saadaval on. Meil on mõned väljavaated. Stéphane Lefebvre (WRC2) võib olla üks variant, aga peame vaatama, kuidas tal läheb R5-l. Ta pole meie esimene valik.

Kas olete rääkinud ka Sebastien Loebiga?

Räägin temaga iga nädal! Tal on oma graafik ning ta teeb meiega kaasa Kataloonia ralli. Saksamaa ajal peaks ta samuti vaba olema, aga tal on erinevad kohustused. Arutame temaga olukorda, aga mänguruumi on vähe.

Sebastien Ogier on ka varasemalt Citroënis sõitnud, kuid lahkus pärast 2011. aasta hooaega, sest meeskonnas tekkisid pinged tema ja üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebi vahel. FOTO: LIONEL CIRONNEAU / AP

Aga milline on seis järgmisel aastal?

Sebastieniga? Loebiga või Ogier’ga? Seda peab temalt (Loebilt) küsima, aga tema aeg MM-sarjas on vist läbi. Aga seda peab kindlasti temalt küsima. Kindlasti ei taha ta teha MM-sarjas täishooaega. Mõnedel rallidel kaasa tegemine oleks okei.

Aga Ogier?

Muidugi oleksime väga meelitatud, kui ta meie juurde naaseks. Teda oleks tore meie juures näha, ta ju alustas siin. Prantslane prantsuse meeskonnas oleks tore, aga ta kindlasti ei otsusta nende faktide abil.

Kris Meeke vallandati veidi pärast Portugali rallit FOTO: PATRIK STOLLARZ / AFP

Kui raske oli teile seda otsust just vaimselt Krisi osas langetada?

(Mõtleb pikalt). «See oli väga raske otsus. Ma nautisin meie suhet Krisi ja Pauliga. Nad on väga head inimesed, meil oli väga häid aegu. Aga me peame suutma eristada isiklikke suhteid ja tööd. Olen nendega rääkinud ka hiljem. See on veel värske uudis. Muidugi aeg parandab haavad, aga vajame veel rohkem aega, et see ära klaarida.

Kas Kris mõistab olukorda?