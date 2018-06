Otseblogi: millist kiirust näitab Tänak Sardiinia ralli testikatsel?

Eelmisel rallil Portugalis oli Tänak sunnitud katkestama juba teisel katsel, mistõttu on hea tulemus Sardiiniast ülioluline, et säilitada lootus MM-sarja võiduks.

«Loogiliselt peale vaadates on ilmselgelt neid punkte vaja. Ega midagi teha ei ole,» sõnas Tänak. «Läheme ja võtame olukorrast maksimaalse, mis meile antakse. Ilmselgelt tuleb anda endast kõik, mis võimalik, samas tuleb mängida tarka mängu,» lisades, et määravaks saab rehvide säilitamine.

Tänu MM-sarja üldarvestusele stardib Tänak Toyota Yaris WRC-ga kolmandana. See pole kindlasti ideaalne positsioon, kuid eespool stardivad rajapuhastajana ka MM-sarja liider Neuville ja Ogier. Kui Hyundai ilmaennustus väidab, et nädalavahetusel sajab rohkelt vihma, mis annaks eessõitjatele eelise, siis Tänaku ilmaennustus on vastupidine.

«Hetkel tundub, et ralli ajal vihma ei saja. Täna öösel tuli vihma, aga seda paar tundi ning sellest polnud jälgegi. Loodame, et homme tuleb rohkem vihma ja see jätab mingi jälje ka. Kasu saamiseks tundub, et tee peab ikka päris märg olema.»