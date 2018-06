Kümnevõistleja Erm tegi kaugushüppes Eesti neljanda tulemuse ja täitis EM-normi

Eesti rekord kaugushüppes kuulub 8.10-ga Erki Noolele, Tõnu Lepik on hüpanud 8.09 ning Tõnis Sahk 7.99. Erm tõusis oma tulemusega napilt Mikk Pahapilli ette, kelle rekord kaugushüppes on 7.97. Ühtlasi täitis Erm kaugushüppes EM-normi, milleks on 7.95.