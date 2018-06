Petturid ligi meelitanud Paddoniga testisõidu kampaania reeglid jäävad samaks

Postimees kirjutas eile, et Hyundai äärmiselt menukaks kujunenud kampaania, mille auhinnaks on testisõit Rally Estonial Hayden Paddoniga, on ligi meelitanud endale hääli ostvaid pettureid. Hyundai Motor Baltic turundusjuhi Katri Laivi sõnul korraldati kampaania heas usus, kuid paraku pole neil võimalik kontrollida, kas kampaanias osalejad on teeninud hääli ausal või ebaausal moel.